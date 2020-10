Katarzyna Nosowska: Zmiana sposobu życia jest ryzykowna, ale się opłaca

Przekroczenie czterdziestki to jest znakomity czas, moment, w którym bezwzględnie trzeba sobie zadać pytanie, czy rozpoznajemy w sobie możliwość, by być twórcą własnego życia. Czy scenariusz, na podstawie którego funkcjonowaliśmy, się sprawdza? Czy owoce naszego życia są kwaśne, soczyste czy nadgniłe? - mówi Katarzyna Nosowska, piosenkarka, pisarka.

Plus Minus: Zerkam na pani paznokcie...

No, łopatki. Łopatki jakby pługiem potraktowane – wszystko się zgadza, czysta prawda.

Paznokcie są jednymi z bohaterów pani najnowszej książki „Powrót z Bambuko". Znajdziemy tam wiele tekstów traktujących o zwyczajności.

Paznokcie są przykładem, ale można potraktować ten rozdział jako opowieść o głębszych sprawach, czyli o poczuciu osamotnienia w pewnej grupie, do której z jakiś powodów nie jesteśmy w stanie przynależeć w 100 procentach. To kosztuje nas czasami smutną refleksję na temat nas samych lub grupy. A wystarczy znaleźć taką grupę, na łonie której czujemy się znakomicie i bezpiecznie od pierwszego momentu. Warto sprawdzić takie podejście do życia.

„Powrót z Bambuko" to książka misja?

Przypomniał mi się konstrukt „zrobić kogoś w bambuko". Uznałam, że przecież bambuko może być krainą – metaforą życia. Życia, które realizuje się na podstawie scenariusza, który nie jest naszym wymarzonym....

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: Tylko teraz e-prenumerata Rzeczpospolitej 2 kwartały w cenie 1 E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ