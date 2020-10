Anthony David. Spojrzenie w otchłań. Neuropsychiatra i tajemnice ludzkich umysłów materiały prasowe

Zjedli kolację i poszli do łóżka. Kochali się; było przyjemnie. Następnego dnia odwiózł dzieci do szkoły. Potem chyba od razu dojechał do pobliskiej szosy, gdzie zaparkował i wysiadł z auta. W pewnej chwili wbiegł pod nadjeżdżającą ciężarówkę i zginął na miejscu.