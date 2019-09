Kości zostały zaplanowane materiały prasowe

Michał Zacharzewski

Pewnie każdy kiedyś zastanawiał się, kto projektuje te wszystkie szlaki komunikacyjne. Czemu autostrada na Łódź mija to miasto o godzinę stania w korku (co dopiero niedawno udało się naprawić), a stacja kolejowa w Nasielsku leży między Mogowem a Pieścirogami, dobrych kilka kilometrów od miasta, które ma obsługiwać. Gra planszowa „Kolejowy szlak" udziela odpowiedzi na to pytanie. Otóż o przebiegu dróg decyduje los. No dobra, los wsparty umiejętnościami domorosłych planistów.