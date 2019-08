Vince Carter i NBA. Fruwający człowiek z żelaza

Konkurs wsadów do kosza, towarzyszący All Star Game w 2000 r., przeszedl do historii jako jeden z najbardziej widowiskowych. W finale Vince Carter pokonał kolegę z Toronto Raptors Tracy McGrady'ego

Jed Jacobsohn/Allsport/Getty Images