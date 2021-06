Biało-czerwona Gwiazda Dawida materiały prasowe

Uważałem, że mają oni dwie lojalności, jedną w stosunku do Palestyny, a drugą w stosunku do Polski, i dlatego nie miałem zamiaru zatrzymywać siłą Żydów w Wojsku Polskim" – powiedział ćwierć wieku po wojnie gen. Władysław Anders, tłumacząc swój stosunek do żydowskich żołnierzy w polskich mundurach, którzy zdecydowali się opuścić szeregi jego armii.