Tu es Petr(us) Kočařik Tramin 2016

Nie jest to może plemię najliczniejsze, ot, wszystkiego kilkadziesiąt gospodarstw, ale przecież my w Europie wspieramy mniejszości. Lud to – z wyboru – pierwotny, trudni się bowiem uprawą roli, głównie winorośli. Mówią tym samym językiem, ulubione zwroty to: długa maceracja, własne drożdże, na zdrowie. Zamieszkują południe Republiki Czeskiej, głosują, jak wszyscy chłopi, na prawicę, wiadomo, mentalne Podkarpacie. Witamy u Autentystów.