Robert Mazurek: Siostry do odstrzału

Spokojnie, nie są to rozważania dojrzewającej panienki o życiu, to nie jest też tekst o filozofii. To felieton o Szumowskim, a nawet o Szumowskich. Braciach Szumowskich, przynajmniej na razie jeszcze braciach. Być może mamy tu nawet matriks podwójny, bo nie da się wykluczyć, że spryciarze ukartowali to wszystko lata temu i są nie tylko chytrusami, ale też złodziejami większego kalibru. Albo złodziejkami. Jeśli jednak złodziejami/złodziejkami nie są, to padają ofiarą niezłego matriksu, a mój felieton – choć w gruncie rzeczy o czym innym – i tak zostanie odebrany jako głos w ich obronie. A niech i tak będzie, hejt start!

A my zacznijmy od początku. Jeśli prawdą jest to, co widzimy, czyli to, co mówi on i co mówią o nim, to podstawowy błąd Łukasza Szumowskiego polega na tym, że nie brał kopert. Serio. Mógł – jak przystało na szanującego się profesora medycyny – brać w łapę i pies z kulawą nogą nie miałby do niego pretensji. Nikt by mu tego nie wypominał, nie dochodził, jak było. Najwyżej dorobiłby się ksywy „Kopertnik", jak inny chirurg w polityce, i to wcale nie ten, o którym teraz myślicie.

Tymczasem on postanowił zarobić i zarobił. Założył firmę i razem z kolegami kardiologami tłukł te swoje zabiegi przypalania serca prądem, co mu podobno świetnie robi. Sercu, nie Szumowskiemu, choć i jemu to przypalanie służyło, bo zarobił na NFZ kilka hektarów złotych. Co prawda – to ujawnił niedawno poprzednik Szumowskiego na ministerialnym stolcu, prof. Zembala – jak jakiś szpital biedował, to Szumowski zapylał do niego przez lata w wolne soboty i za darmochę zasuwał, jak, nie przymierzając, u matki Teresy.