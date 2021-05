O życiu, piciu i umieraniu Jerzego Pilcha

Jerzy Pilch urodził się w Wiśle, a kibicował Cracovii. Był moim kompanem w procesie starzenia się. Ja chorowałem i on także, chociaż okazało się, że on bardziej.

Kontakty z Jerzym Pilchem, same w sobie bardzo miłe, prowadziły do smutnych wniosków. Mimo że obydwaj żyliśmy z pisania, to on umiał pisać. To tak jak z Deyną, którego Jurek cenił. Wszyscy polscy piłkarze ćwiczyli rzuty wolne, ale tylko Kazik strzelał tak, że bramkarz nie wiedział, kiedy i jak piłka wpadała do siatki. Z pisaniem Pilcha było tak samo. Z tysięcy ludzi pióra, którym wydawało się, że potrafią się nim posługiwać, tylko niewielu umiało to robić naprawdę.

Byłem przy nim niczym Szmul przy Samuelu Goldenbergu z „Obrazków z wystawy". Mogłem ledwie zapiskać między jego zdaniami, potężnymi jak „Wielka brama kijowska". Nie patrzył na mnie z góry, ale ja, rozmawiając z nim, zadzierałem głowę. Niestety, nie z powodu różnicy wzrostu.

Każdy wywiad z Jerzym przeprowadzany dla „Rzeczpospolitej" kończyłem stwierdzeniem:

– To ja ci to wyślę do autoryzacji.

– Nie musisz, ale wyślij, bo może coś jeszcze mi się przypomni – odpowia...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ