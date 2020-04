Mariusz Cieślik & Robert Górski: Jak uprawiać seks na odległość?

Las polskich idiotyzmów, druga wojna koreańska i Zenek parawaning superstar.

Wreszcie uchylili drzwi. W końcu się dowiemy, co wy tam knujecie w tych lasach! I co na to gajowy Braun.

Podobno w lasach pod Lemingradem (znanym też jako Wilanów) zwolennicy opozycji organizują partyzantkę. Hej, chłopcy, bagnet na broń! Tylko uważajcie na leśniczego! Może mieć flintę!

Otwarcie lasów i parków to pierwszy etap sławetnego odmrażania gospodarki. Przedsiębiorcy nie posiadają się z radości. Jak im nie wyjdzie w biznesie, zajmą się polowaniem.

Podobno podjęcie tej przełomowej dla gospodarki decyzji poprzedziła burzliwa dyskusja przedstawicieli NBP, Ministerstwa Finansów, związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Debatę poprowadził sam premier, ale ostatnie słowo jak zwykle należało do Prezesa, który w lesie był raz, za PRL-u. Ale teraz rozważa ponowną wizytę.

Co ciekawe, w momencie, gdy z powrotem otwierano lasy, zakażonych wirusem było kilka tysięcy więcej osób niż wtedy, gdy je zamykano. Nikt nie wie, jaka logika tu działa....

