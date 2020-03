Dylematy czasu epidemii. Czy całkowity paraliż może być wstępem do odrodzenia?

Na takim stanowisku stanął także polski rząd. Eskalacja obostrzeń służy temu, aby wirus krążył możliwie jak najmniej swobodnie, co ma pozwolić na ograniczenie zarówno zarażeń, jak i przypadków śmiertelnych. Nad każdym z tych ograniczeń oddzielnie można by dyskutować. Nie sądzę, przykładowo, aby liczbę zachorowań ograniczało niewpuszczanie ludzi do parków, gdzie nikt od dawna do nikogo się nie zbliżał. Ale rozumiem, że chodzi o wytworzenie psychicznych blokad sprzyjających zapanowaniu nad wirusem. Całkowity paraliż ma być wstępem do odrodzenia.

Ten bagatelizujący ton został już dziś podważony eskalacją epidemii, szczególnie we Włoszech i w Hiszpanii. Ale niezależnie od tego zderzył się on z wciąż obowiązującą w naszym kręgu cywilizacyjnym zasadą, że każde życie zasługuje na ochronę.

Oddzielanie słabszych

Pierwszy, dość zasadniczy dylemat to spór o to, jakiej metody użyć. To także spór moralny. Wewnątrz klasy politycznej panuje tu właściwie – na razie – daleko posunięty konsensus. Mamy nawet do czynienia z licytacją. To lewicowy prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zamknął szkoły przy dwóch zarażonych w mieście. Rząd zrobił to dzień później.

Ale przecież dyskusja się toczy, gdzieś na marginesie świata polityki, ale jednak. Łukasz Warzecha w jednym ze swoich artykułów z Onetu zachęcał do innego spojrzenia na epidemię, snując analogie z filmem „K 19" Kathryn Bigelow. Opowiada on dzieje sowieckiego okrętu podwodnego podczas zimnej wojny. Kapitan, grany przez Harrisona Forda, zmuszony do ratowania wszystkich marynarzy, wysyła kilku na misję, która może wystawić ich zdrowie, a nawet życie na szwank. Zdaniem Warzechy luźniejsze potraktowanie zagrożenia koronawirusem to działanie wedle podobnej logiki. Może warto zaryzykować życie jednostek po to, aby ratować całe społeczności przed dezorganizacją gospodarki, zbiednieniem i załamaniem się reguł normalnego życia.

Warzecha powoływał się na brytyjskie podejście do pandemii, gdzie próbowano taki „wolnościowy" model reagowania na pandemię zastosować. Już się z niego zresztą częściowo wycofano, co dowodzi, że ciężko o jego zwycięstwo w warunkach demokracji. Ale rządowi brytyjskiemu przypisywano do czasu odrobinę darwinistyczne podejście. Jego resztki widać tam zresztą do dziś. Choćby w kładzeniu nacisku na większą „ochronę" osób po sześćdziesiątce. Po co wprowadzać pełne rygory dla wszystkich, skoro można odizolować najsłabszych – taka myśl unosi się nad wolnościową alternatywą.

Mało kto podjął podobne pomysły w Polsce, choć tym tropem poszło kilka znanych postaci, choćby poseł Konfederacji i dawny kandydat na prezydenta Jacek Wilk (szermujący hasłem „Gospodarka, głupcze") czy, w wersji łagodniejszej, większościowy udziałowiec wydawcy „Rzeczpospolitej" Grzegorz Hajdarowicz albo dawny naczelny „Super Expressu" Grzegorz Lindenberg. Ich oferta bywa zróżnicowana, naznaczona choćby fascynacją wariantem koreańskim, gdzie w miejsce zamykania wszystkiego próbuje się jak najskuteczniej wyławiać chorych.

Ale wątek oddzielenia słabszych od silniejszych wraca w debacie, która toczy się w internecie. Oto, co napisała (tylko na Facebooku, więc nie będę przywoływał jej nazwiska) pewna pisarka. „Dlaczego nie odizolowano grup ryzyka, czyli osób starszych i przewlekle chorych, na czas do szczepionki, a zamiast tego zdecydowano się na tak monstrualną interwencję w życie osób spoza grup ryzyka, tzn. np. dzieci i rodziców, która będzie miała dramatyczne skutki dla zdrowia tych grup, psychicznego to na pewno, ale też fizycznego, nie mówiąc o ich sytuacji ekonomicznej, planach życiowych? Dlaczego poświęcono młodych, zamiast punktowo namierzyć, co jest problemem, i temu zaradzić?".

Takie rozumowanie natrafia na trudności, które nazwałbym technicznymi. Bo jak wyobrazić sobie społeczeństwo z dość trwałą (bo przynajmniej do wynalezienia szczepionki) separacją osób starszych, często najbardziej opiniotwórczych i twórczych we wszystkich sferach – od biznesu po naukę, od polityki po kulturę? Czy to sygnał do jakiejś pokoleniowej megarewolucji?

A co z ludźmi młodszymi, ale z tzw. chorobami przewlekłymi? Samych cukrzyków jest kilka milionów. Już sporządzenie takiej kompletnej listy nastręczałoby multum trudności i wątpliwości. Nadciśnienie? Choroby serca? Astma też? A co z tymi, którzy o swoich chorobach nie wiedzą? Ich także musielibyśmy narazić. A co wreszcie z naszą niewiedzą na temat wirusa? Może i ludzie bardzo młodzi są bezpieczni (poza ciężko chorymi), ale przykład zmarłego czterdziestolatka, podobno zdrowego poza tym pracownika Unii Europejskiej, każe traktować wszelkie segregacje pod kątem zagrożenia sceptycznie. I wielu ludzi po prostu nie da się przekonać, że oni są bezpieczni, a tylko ich rodzice czy dziadkowie nie.

Nawet gdyby przyjąć, że te klasyfikacje na mniej i bardziej zagrożonych mają sens, czy społeczeństwo podzielone na kilka kategorii obywateli może być społeczeństwem wolnym? Demokratycznym? Czy wizja izolacji od własnych rodziców czy dziadków, może na wiele miesięcy, nie przeraża, także jako realizacja modelu społecznego pozbawionego międzypokoleniowej solidarności?