Zbyt zimny dramat niewinnego człowieka

Jodie Foster dostała w lutym swojego trzeciego Złotego Globa – tym razem za „Mauretańczyka". Znamienne, że to jedyna znacząca nagroda dla tego filmu, który wpisuje się przecież w hollywoodzką modę na jednoznaczne potępianie amerykańskiej polityki wobec terroryzmu. Ba, ten film rozdaje ciosy po równo administracji Busha i Obamy, bo poza neokonserwatystami nikt już dziś nie broni wojny w Iraku. Nawet Donald Trump wszedł do Białego Domu, pozyskując wściekły antywojenny elektorat z prawej strony. Irak stał się dla współczesnego kina tym, czym była wojna w Wietnamie. O ile jednak wizję Wietnamu jako wojny sprawiedliwej bronią po latach takie filmy, jak „Zielone berety" (1968), to wojna w Iraku nie doczekała się innego filmowego spojrzenia niż skrajnie krytyczne.