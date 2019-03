Wojciech Kruczyński: Kmicic mógłby być ochroniarzem, a Wokulski miliarderem EAST NEWS

Krystyna Romanowska

Ci, którzy mają egzekwować od nas respektowanie prawa, odbierani są często jak złodzieje albo idioci. Trudno więc zaszczepić świadomość, że płacenie podatków to wrzucanie pieniędzy do wspólnego worka, z którego wszyscy korzystamy. Mamy wrażenie, że jesteśmy systematycznie okradani. A ten, kto płaci, ile się należy, to frajer - mówi Wojciech Kruczyński, psycholog i psychoterapeuta.