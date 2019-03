Óscar Martínez. La Bestia. O ludziach, którzy nikogo nie obchodzą

O podróży pociągiem przez Meksyk, podczas której napadnięto setki osób, a przynajmniej trzy poniosły śmierć, nie napisano w żadnej gazecie. Nawet na moment nie pojawiła się tam ani policja, ani armia. Nikt nie złożył doniesienia.

W Tenosique padało, kiedy Puma i jego czterech rewolwerowców przemierzali tory, domagając się pieniędzy od migrantów, którzy próbowali pojechać pociągiem na gapę. Był to koniec października, piątek. Wywołane ulewnymi deszczami z ostatnich paru dni powodzie powodowały opóźnienia pociągów i jakichś trzystu nielegalnych podróżnych zgromadziło się na błotnistym gruncie przy torach.

Puma jest z Hondurasu, ma około trzydziestu pięciu lat, za paskiem rewolwer dziewiątkę i kałasznikow na ramieniu. Jego towarzysze, też z Hondurasu, noszą po maczecie i „kozim rogu", jak w Meksyku nazywane są te rosyjskie karabiny. Tenosique, stan Tabasco, mniej więcej trzydzieści kilometrów od granicy z Gwatemalą, w środku puszczy, między Petén i Lacandoną, to teren należący do Pumy. „Pracuje dla Los Zetas", mówią ci, którzy mieli z nim styczność. Żeby wsiąść na pociąg, trzeba mu zapłacić. Kto nie płaci, ten nie jedzie. Kto stawia opór, ten będzie mieć do czynienia z nim, z jego esko...