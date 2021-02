Matt Taibbi: Media bez niuansów, wszystko jak film o kowbojach

Dziennikarze po obu stronach mówią: oto moja publiczność, wiem, czego chcą, wiem, co myślą, i to ode mnie dostaną. Dają im to, co się sprzeda – mówi Krzysztofowi Cieślikowi amerykański dziennikarz Matt Taibbi, autor książki „Nienawiść sp. z o.o.".