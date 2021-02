Cieślik & Górski: Terminator Jarosław

Koperty śmierci z Nowogrodzkiej, klucze do Bielana, Maryla w roli Maryli i wesoła czeladka Sławomira.

Wszyscy się martwią o przyszłość Gowina. My się nie martwimy, bo wiemy, jaka będzie. Ktoś mu dostarczy kopertę śmierci.

Ach, pamiętacie państwo to barwne określenie z pięknych czasów, kiedy 300 przypadków dziennie było tragedią? Szkoda, że nie wiemy, kto to sformułowanie wymyślił. Wiemy za to, kto wyśle kopertę śmierci Gowinowi. Adres nadawcy: Warszawa, ul. Nowogrodzka.

Przy tej okazji przypomniało nam się, jak wiele lat temu umówiliśmy się na sesję zdjęciową dla pewnej gazety z kolegami ze „Szkła kontaktowego". I to było właśnie w piwnicy słynnego budynku na Nowogrodzkiej. A kiedy wychodziliśmy, spotkaliśmy znanego polityka PiS. Ten przez chwilę wpatrywał się w nas osłupiały, po czym przypomniał sobie, że czegoś zapomniał w biurze. I zaraz potem słuch po nim zaginął, choć były to czasy przed kopertami śmierci.

Generalnie to my z sentymentem wspominamy pierwszy lockdown. I uważamy, że jak znowu będzie 300 przypadków dziennie, ...

