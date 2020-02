Smutek eutanazji AdobeStock

To nie jest dobry wyrok. I to nie dlatego, że niezgodny z moim światopoglądem czy rozumieniem moralności, ale dlatego, że pokazuje, iż zdaniem belgijskich prawodawców można omijać i lekceważyć prawo stanowione w samej Belgii. A głównym argumentem za tym jest obawa przed straszliwą katolicką hydrą, która mogłaby doprowadzić, o zgrozo, do całkowitego zakazu likwidowania chorych albo skłonić lekarzy, by kilka razy zastanowili się, zanim przeprowadzą na kimś eutanazję. To nie jest ponury żart, taką argumentację przedstawiano w sądzie.