Jugosławia. Piękny eksperyment albo więzienie narodów

30 lat temu rozpoczął się proces rozpadu Jugosławii. O tym, dlaczego ten eksperyment polityczno-narodowościowy się nie powiódł, i jak dziś postrzegana jest tamta epoka w poszczególnych krajach Bałkanów Zachodnich, opowiada Andrzejowi Brzezieckiemu historyk, politolog i znawca historii tego regionu, prof. Tomasz Stryjek.

Plus Minus: Czyje trumny rządzą byłą Jugosławią?

Z pewnością nie trumny jugosłowiańskie. We wszystkich państwach powstałych po rozpadzie Jugosławii rządzą trumny narodowe.

A co z Josipem Broz Titą?

Sondaże pokazują, że owszem, Tito jest wciąż poważany w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie (BiH), mimo że pochodził z Chorwacji. Do roku 2000 polityka w Serbii była zdominowana przez postkomunistów ze Slobodanem Miloševiciem na czele, więc odwoływano się do Tity trochę tak jak obecnie w Chinach do Mao Tse-tunga – był jeszcze publicznie obecny, ale nie wpisywano już w tę postać treści. Co więcej, władze dawały do zrozumienia, że nie zadbał o interes serbski w Jugosławii, bo w 1945 r. dopuścił do podzielenia etnicznych ziem serbskich między Serbię, BiH, Chorwację oraz autonomiczny okręg Kosowa w Serbii. Pod koniec lat 80. XX wieku w Serbii miał miejsce zwrot w stronę nacjonalizmu, dlatego rządzący postkomuniści zaczęli odwoływać się do postaci Aleksandra Rankovicia. Był t...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ