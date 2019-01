„The Mind”. Planszówka typu imprezowego

Nazwy gatunków gier planszowych mają różne pochodzenie. Niektóre z nich zawdzięczają swoją godność umiejętnościom, których wymagają od gracza: (strategiczne, ekonomiczne, kooperacyjne), inne oferowanym treściom (przygodowe, wojenne) lub modelowi rozgrywki (kafelkowe, karciane, kościane). „The Mind" należy do gatunku związanego stricte z okolicznościami rozgrywki. Jest to bowiem gra imprezowa.

Termin ten określa produkcje niezbyt skomplikowane, których zasady da się objaśnić w przeciągu kilku minut. Są to z reguły planszówki zabawne, dynamiczne, niezmuszające do intensywnego myślenia, natomiast gwarantujące mnóstwo emocji. „The Mind" idealnie pasuje do tego opisu. Ukryta w pudełku instrukcja jest króciutka, a jedna partia trwa około 20 minut. Podczas rozgrywki gracze współpracują, choć nie mogą się w żaden sposób porozumiewać.

Przed rozpoczęciem rundy wszyscy uczestnicy dostają pewną liczbę kart z puli ponumerowanej od 1 do 100. Następnie muszą je po kolei wykładać na stół. Nie wiedzą oczywiście, jakie karty mają kompani i siłą rzeczy nie mają pojęcia, kiedy mogą wyłożyć swoją najniższą kartę, a kiedy nie mogą, bo ktoś inny ma niższą i powinien zrobić to jako pierwszy. Kluczem do sukcesu jest wyczucie odpowiedniego momentu, w którym można zrobić ruch. Wbrew pozorom jest to bardzo trudne. Aż żal, że człowiek nie jest telepatą....