Złapani w sieć Facebooka

Serwis, który miał połączyć wszystkich, podzielił świat na plemiona. Miał dać szansę debacie, a przyczynił się do jej upadku. Miał stać się najbardziej z demokratycznych mediów – zagraża dziś i mediom, i demokracji.

W drugiej połowie 2017 r. w Myanmie (dawnej Birmie) doszło do wydarzeń, które ONZ uznała później za podręcznikowy przykład czystki etnicznej. Rohingjowie – muzułmańska mniejszość – zostali wypędzeni do Bangladeszu. Swoje domy musiało opuścić ponad 700 tys. ludzi, zginąć mogło nawet kilkadziesiąt tysięcy. Ile dokładnie, nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że do przeprowadzenia czystki wykorzystano media społecznościowe. „Do zamieszek nie doszłoby, gdyby nie było Facebooka" – twierdził branżowy magazyn „Wired" zajmujący się nowymi technologiami.

Według dziennika „New York Times" za propagandową operacją stało 700 pracowników wojska, którzy korzystając z wiedzy zdobytej w Rosji, Indiach i innych krajach, przeprowadzili za pomocą Facebooka zaplanowaną akcję podsycania konfliktów między Birmańczykami a Rohingjami, zakończoną ludobójstwem. Szerzono nienawiść i doprowadzano do sporów w obu grupach – zarówno wśród buddyjskich birmańskich nacjonalistów, ...