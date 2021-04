Kruchy sojusz duszy z ciałem

Z żadnym innym zawodem słowo „powołanie" nie zrosło się tak mocno jak z tymi dwoma. Czuwają nad naszym zdrowiem i zbawieniem. Być może dlatego czasami wydaje się, że ze sobą rywalizują. Walczą o to, która profesja okaże się ważniejsza. Ale w rzeczywistości lekarz i ksiądz trzymają się razem. I razem też padają.

Po jednej stronie lekarz, po drugiej – ksiądz. Który z nich stanie bliżej, będzie miał pierwszeństwo w dostępie do tego pośrodku – chorego? Lekarz ciała czy duszy? Co weźmie górę: doczesne zdrowie, a może jednak wieczne szczęście? Tak właśnie przedstawia się tych dwóch na niezliczonych miniaturach i obrazach. Podobnie też opowiadają tę historię badacze idei i obyczajów – jako rywalizację. Walkę, od której zależy nie tyle los chorego człowieka, co całej wspólnoty. Przy łożu boleści ustalają się kryteria i priorytety. Na chwilę przed śmiercią jednostki tworzone są prawa, według których żyć będą wszyscy pozostali. Co chronimy, o co walczymy, które dobro uznamy za ważniejsze – ciało czy może jednak duszę?

Tak opowiedział tę historię między innymi Georges Minois. Cykle wydawnicze to kwestia raczej miesięcy niż lat, więc fakt, że książka francuskiego historyka „Ksiądz i lekarz" wydana została w samym środku pandemicznego 2020 roku...

