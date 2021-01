Człowiek na torze materiały prasowe

Michał Zacharzewski

Dylemat wagonika to etyczno-filozoficzny eksperyment myślowy zaproponowany przez Philippę Foot i dziś najczęściej rozważany w kontekście samochodów autonomicznych. Oto rozpędzony wagonik ma rozjechać pięcioro ludzi przywiązanych do torów przez szaleńca. Można go jednak skierować na bocznicę, gdzie zabije tylko jedną, przypadkową i niewinną osobę. Co należy zrobić? Imprezowa gra karciana „Dylemat wagonika" wykorzystuje tę historyjkę do wciągnięcia w zabawę grupy od trzech do dwunastu osób. Jedna z nich – rotacyjnie – wciela się w niejakiego Karola Kolejarza i steruje wspomnianym składem. Pozostali uczestnicy rozgrywki dzielą się na dwie drużyny straceńców leżących na torach i za wszelką cenę starają się przekonać decydenta, żeby skierował wagonik na tor należący do rywali.