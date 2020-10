Cezary Miżejewski: Wyborcy popierają PiS? A kogo popierać?

Co tu dużo ukrywać – program Rodzina 500+ diametralnie zmienił obraz polskiej biedy, choć nie powiem, żeby problem został rozwiązany - mówi Cezary Miżejewski, wiceminister pracy w rządach Leszka Millera i Marka Belki, działacz PPS.

Plus Minus: Zajmuje się pan zawodowo biedą i wykluczeniem, o biedzie zatem wie pan wszystko?

Nie wszystko. Bieda się zmienia, nie zawsze ma wymiar czysto finansowy, ale np. związana jest z dostępem do usług, pojawiają się jej nowe formy, np. ubóstwo energetyczne. Dlatego cały czas trzeba się uczyć nowych rzeczy, żeby skutecznie biedzie przeciwdziałać.

Ile ludzie w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie? I co to właściwie znaczy skrajne ubóstwo?

Skrajna ubóstwo to dochody wystarczające na minimum egzystencji, czyli na podstawowe przeżycie. Wedle obecnych norm to jest 615 zł na miesiąc w gospodarstwie jednoosobowym. Za takie pieniądze żyje obecnie w Polsce ok. 4 proc. obywateli czyli 1,6 mln ludzi. M.in. dzięki zniesieniu kryterium dochodowego przy ubieganiu się o świadczenie 500+ na pierwsze dziecko w ubiegłym roku liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie zmalała o 460 tys. Co tu dużo ukrywać – program 500+ diametralnie zmienił obraz polskiej biedy, choć nie powiem, żeby...

