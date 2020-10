Bez złudzeń o Georgette Mosbacher

Z rozbawieniem, choć i smutkiem, obserwowałem oburzenie, które wybuchło po wywiadzie, jakiego ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher udzieliła Marcinowi Makowskiemu z „Do Rzeczy". Nie, żeby nie irytował mnie ton i styl wypowiedzi pani ambasador, która z poczuciem wyższości poucza nas, jak mamy jeść nożem i widelcem, ale rozbawiło i zasmuciło mnie tak naprawdę co innego: całkowity brak realizmu politycznego u polskiej opinii publicznej, a także życie marzeniami, by nie powiedzieć wprost symulakrami medialnymi, w miejsce realnych postaci i sytuacji politycznych.

I tak z reakcji wynikało, że polscy konserwatyści czy szerzej prawicowcy naprawdę wierzą w to, że ambasador USA w kwestii postulatów LGBT prezentuje wyłącznie samą siebie, bo przecież Donald Trump jest porządnym konserwatystą, i gdy tylko dowie się o tym, co ona wygaduje, natychmiast ją odwoła. Jeśli zaś jeszcze tego nie zrobił, to zapewne dlatego, że jakieś straszliwe lobby mu to uniemożliwia. W rzeczywistości w kwestiach postulatów LGBTQ+ Donald Trump, nawet jeśli jest nieco ostrożniejszy niż Joe Biden (o innych demokratach nie wspominając), ma generalnie poglądy nazywane w Polsce liberalnymi. Ambasady Stanów Zjednoczonych za jego prezydentury obchodziły miesiące dumy gejowskiej, a on sam jest reklamowany przez niektórych działaczy środowisk LGBTQ+ jako najbardziej progejowski prezydent w historii USA. I nic nie wskazuje na to, by tylko udawał takie poglądy. One są po prostu jego. Nic w tym zresztą zaskakującego, bo takie same lub nawet bardziej radykalne poglądy wyznaje rzesza po...

