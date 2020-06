Szachy i e-sport. Roszady w świecie szachownic Alireza Firouzja w internetowym turnieju szachów błyskawicznych pokonał Magnusa Carlsena. W szachach tradycyjnych nastolatek z Iranu radzi sobie trochę gorzej, ale i tak jest uważany za jednego z głównych pretendentów do tytułu mistrza świata AFP

Marcin Furdyna

Szachy przenoszą się do internetu. Pandemia tylko przyspieszyła to zjawisko. Dzięki rozgrywce online przyciągają więcej kibiców. Czy to oznacza, że stały się już e-sportem?