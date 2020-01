Fala powrotów z Wysp nie przyniesie rewolucji Forum, Zbigniew Osiowy

Ani Donald Tusk, ani Mateusz Morawiecki nie skłonili Polaków do masowych powrotów z emigracji. Nie jest jednak wykluczone, że to, co nie udało się im, uda się Borisowi Johnsonowi. Ci, którzy liczą, że wracający emigranci zmienią ojczyznę na wzór i podobieństwo tego, co widzieli na Wyspach, mogą się jednak srodze rozczarować.