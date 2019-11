Stary człowiek przy stole

Święto Wszystkich Świętych. Dla mnie najpiękniejsze ze świąt, bo spędzane w wolnym tempie, bez podarunkowych obłędów i obżarstwa. Przede wszystkim spędzane na wolnym powietrzu, w najpiękniejszym czasie jesieni. Nie zamykamy się wtedy w rodzinnych murach, a tysiące nas zgromadzonych na cmentarzach są połączone tym świętem, jak wielka rodzina.

Z powodu kwest na cmentarne zabytki jestem co roku nie tylko odwiedzającą, ale też jedną z tych osób, z którymi się rozmawia, przystając przy puszce na datki. Mogę też usłyszeć strzępy rozmów ludzi przechodzących alejami. Idą z bukietami kwiatów jak na imieniny, często uśmiechnięci, bo nareszcie razem, bez rozmów przez komórki i tej nieustannej obecności wirtualnego świata. Cmentarze są wolne od panowania rewolucji elektronicznej. Tak, to wolny kraj, można powiedzieć, i nawet ciekawe byłoby sprawdzenie, czy tam przypadkiem nie ma innej strefy klimatycznej niż ta za bramą, gdzie wszyscy już wyciągają telefony. Tylko cmentarze bronią się skutecznie przed władzą wirtualną. Już samo to, nawet podświadomie, pozwala cieszyć się na coroczną podróż do wolnego miasta.









Każde święto ma jednak swoją głębię, ale też swoją powierzchowność. Bo tak naprawdę o czym rozmawiamy tego dnia? Przede wszystkim o tym, jak i kiedy jechać, by uniknąć korków. To pod...

