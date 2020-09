Legia ratuje sezon

Po kolejnym nieudanym podejściu do Ligi Mistrzów i słabych wynikach w Ekstraklasie przy Łazienkowskiej doszło do trzęsienia ziemi. Aleksandara Vukovicia zastąpił Czesław Michniewicz. Na przygotowanie zespołu miał ledwie dwa dni.

– Pracujemy krótko, ale intensywnie. Mam nadzieję, że efekty będą widoczne już w czwartek – mówi nowy trener Legii. Drita to mistrz Kosowa. Z Legią mogła się spotkać już w eliminacjach Champions League, ale z powodu koronawirusa została ukarana walkowerem i warszawskiej drużynie przyszło się męczyć z Linfield.

– Rywale bramki zdobywają głównie po stałych fragmentach gry, są dobrze wyszkoleni technicznie, mają niezłych skrzydłowych, ale my musimy pokazać swoje atuty. Nie wiem jeszcze, w jakim składzie wyjdziemy. Na każdej pozycji mamy wiele możliwości. Zdecydujemy po odprawie – zaznacza Michniewicz. Cudów nie obiecuje, ale zdaje sobie sprawę, o jaką stawkę toczy się gra. Brak awansu do fazy grupowej byłby dla Legii wizerunkowym i finansowym ciosem. Do wzięcia jest 3 mln euro.