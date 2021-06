Śmierć indiańskich dzieci. Papież nie przeprosił

Stanowisko w tej sprawie zajął w ubiegłym tygodniu premier Kanady Justin Trudeau.

- Jako katolik jestem głęboko rozczarowany stanowiskiem, jakie Kościół katolicki zajmuje teraz i w ciągu ostatnich wielu lat - powiedział szef kanadyjskiego rządu.

Mówił również, że rząd stara się o dostęp do rejestrów kościelnych, by wyjaśnić los ponad 4 tys. uczniów, ale wciąż spotyka się z "oporem Kościoła". - Zanim będziemy musieli postawić Kościół katolicki przed sądem, mam wielką nadzieję, że przywódcy religijni zrozumieją, że jest to coś, w czym muszą uczestniczyć - dodał Trudeau.

Zaapelował także do papieża Franciszka, aby w imieniu Kościoła katolickiego przeprosił rodziny rdzennych mieszkańców i wziął na siebie odpowiedzialność za rolę, jaką ta instytucja pełniła w procesie wynaradawiania Indian.

Podczas wczorajszej mszy na pl. św. Piotra papież Franciszek wyraził swój ból z powodu odkrycia w Kanadzie szczątków rdzennych uczniów i naciskał władze religijne i polityczne, aby rzuciły światło na ten smutny rozdział w historii.

- Łączę się z biskupami i całym Kościołem katolickim w Kanadzie w poczuciu bliskości z narodem kanadyjskim przerażonym szokującymi wiadomościami - powiedział Franciszek. - To smutne odkrycie zwiększa świadomość smutków i cierpień z przeszłości - dodał.

Papież nie odniósł się do apeli premiera Trudeau o przeprosiny.

Byli uczniowie Kamloops Indian Residential School oraz przedstawiciele kanadyjskiego Pierwszego Narodu chłodno przyjęli słowa papieża.

- Sprawcy pozostają w pewnym sensie bezkarni - powiedziała 72-letnia Saa Hiil Thut, była uczennica szkoły. - Tymczasem papież milczy, mimo że prawdopodobnie przy każdej takiej szkole w Kanadzie jest nieoznakowany grób ze szczątkami uczniów.