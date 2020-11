Andrzej Malinowski: Najdroższe weto świata

Prowizorium pakietu nie uwzględnia. Polska zatem uzyskałaby środki na dotychczasowych zasadach. Pakiet antykryzysowy pozostałby jednak poza naszym zasięgiem. Według ekspertów KE może go wydzielić. Przekonstruować tak, by stał się dostępny tylko dla krajów akceptujących proponowane zasady. Weto stałoby się więc pustym gestem.

Z 750 mld euro Polsce ma przypaść niemal 60 mld, czyli 260 mld zł. Wartość każdej złotówki z tej puli może być wielokrotnie wyższa. Środki te przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, zieloną energię i rozwój technologiczny spowodują dodatkowy wzrost PKB. Będą niczym „odżywka dla sportowców" przygotowujących się do zawodów. Zwiększą liczbę miejsc pracy, konkurencyjność gospodarki itd. Pracodawcy RP, patrząc na pakiet w taki sposób, wyliczyli jego konkretną wartość. To 675 mld zł!!! Tyle właśnie możemy stracić w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Cios będzie tym silniejszy, im więcej krajów wykorzysta nasz upór. Przejmie to, co miało być dla Polski. W wyścigu o wyjście z obecnego kryzysu wyprzedzą one nas już na starcie. Nasza gospodarka nie jest innowacyjna. Spętana jest siecią biurokracji, skażona złym i niestabilnym prawem. Do tego może dojść jeszcze brak dodatkowych środków! Przydałby się też zastrzyk praworządności! Nasi przedsiębiorcy przecież od lat są gnębieni bezprawnymi działaniami skarbówki ignorującej wyroki sądów. Zaskakiwani zmianami podatków wprowadzanymi niemal z dnia na dzień. Pozbawieni udziału w dławionym przez rząd dialogu społecznym.