Andrzej Malinowski: Szpitale i koksowniki

To ponury żart. Tak jak ponura jest sytuacja w szpitalach publicznych. Żołnierze tropiący wolne łóżka na oddziałach „covidowych" to symbol ostatecznej klęski systemu opieki zdrowotnej. Klęski, na którą sumiennie pracowało wiele rządów. Od lat eksperci, pracodawcy i związkowcy branży zdrowotnej mówili o tym ryzyku. Te głosy były lekceważone.

Wysłuchujemy rządowych zapewnień, ile to jeszcze setek wolnych respiratorów zostało. Ile łóżek. A równocześnie media publikują dramatyczne relacje i nagrania rozmów ratowników z dyspozytorami. Wielogodzinne oczekiwanie na odebranie pacjenta. Krążenie od szpitala do szpitala, niekiedy w różnych miastach! Bezskuteczne! Nie pomogą żołnierze. Nawet jeśli wjadą czołgiem, nie zmienią faktu, że system ochrony zdrowia w Polsce od dawna opiera się na fikcji.

„Pieniądze na zdrowie to nie koszt, to inwestycja" – powtarzali od dawna Pracodawcy RP. Przekazywaliśmy analizy, propozycje i rekomendacje po kolejnych Kongresach Zdrowia. Walczyliśmy o przebudowę systemu. Wiedzieliśmy, że nawet jeśli nakłady na zdrowie wzrosną, to zmaleją koszty pośrednie. Zależne np. od tego, jak długo chory nie będzie pracował, jak długo rodzina będzie musiała się nim opiekować, a państwo wypłacać zasiłki. Dziś otrzymujemy bolesny dowód na to, że mieliśmy rację.

Przez ostatnie pół roku można było przygotować plany i procedury, by szwankujący i kulejący system ochrony zdrowia wykorzystać najlepiej, jak się da. Nie zrobiono tego. No to teraz mamy to, co mamy.