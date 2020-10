Witold M. Orłowski: Czekanie na cud

Tak jak w czasach potopu, tak i teraz punktem zwrotnym stać się ma obrona kościołów. Lekcja jest prosta: choć pozornie obrona Jasnej Góry nie miała wielkiego znaczenia militarnego, jednak zmobilizowała patriotów do oporu przeciw agresorom. Dzielny Kmicic wysadził kolubrynę, jenerał Miller wraz ze swymi wyszkolonymi za granicą żołdakami jak niepyszny musiał się wycofać spod Częstochowy, kraj masowo odrzucił narzucany nam wówczas model szwedzki (dziś groźny zarówno w sferze epidemiologicznej, jak i obyczajowej), a choć w oczywisty sposób brakowało ludzi, armat i innego sprzętu, losy pozornie przegrywanej wojny cudownie się odwróciły. I to mimo faktu, że książę wojewoda Radziwiłł stanął wówczas po niewłaściwej stronie mocy.

Po pierwsze, trudno nie odnieść wrażenia, że naszymi działaniami w walce z pandemią nie kieruje żaden strategiczny plan, a decyzje podejmowane są pod wpływem bieżących wydarzeń, w odpowiedzi na to, co już się wydarzyło. W tej sytuacji symbolicznego znaczenia nabiera fakt, że dokładnie dziesięć dni temu premier powołał zespół fachowych doradców do spraw epidemii. To kto mu doradzał przez dotychczasowe osiem miesięcy?!