Janusz Jankowiak: Deficyt wiarygodności ekonomicznej kosztuje

Wiarygodność ekonomiczna państwa w ustroju demokratycznym to instytucje, ludzie, poszanowanie porządku prawnego, zrozumiała i klarownie objaśniana polityka gospodarcza, konsultacje społeczne najważniejszych proponowanych przez władze rozwiązań. A już cechą z najwyższej półki jest ciągłość w przypadku reform, których przygotowywanie i wdrażanie wymaga więcej niż jednej kadencji (np. wzorcowa reforma rynku pracy Hartza w Niemczech, będąca przedmiotem ponadpartyjnego porozumienia zakreślonego na wiele lat naprzód). Tak zdobywa się reputację w oczach obywateli i zaufanie krajowych i zagranicznych inwestorów. I później to procentuje.

Wiarygodność instytucji państwowych nie jest dana raz na zawsze. Nawet doskonale skrojone i mocno osadzone w aktach prawnych najwyższej wagi instytucje są obsadzane przez ludzi. Ktoś tych ludzi wybiera, biorąc na siebie część odpowiedzialności za wykonywanie przez nich mandatowych obowiązków, gwarantowanych nieusuwalnością z urzędu. Jeśli władze kierują do takich instytucji ludzi niekompetentnych, podporządkowanych, lojalnych nie wobec powierzonego im mandatu, ale wobec politycznych mocodawców, to rujnują wiarygodność instytucji i obniżają tym samym efektywność funkcjonowania administracji publicznej.

Wiarygodna władza odnosi się z szacunkiem do obywateli. Dlatego nie traktuje ich jak głupców, którym można wszystko wmówić. Wiarygodna władza nie kupuje wyborców za obietnice, których ciężar przygniata kolejne pokolenia podatników, a z finansów publicznych robi groźny czynnik ryzyka zagrażający makroekonomicznej stabilności w średnim i dłuższym okresie. Wiarygodność jest nierozerwalnie związana z obopólnym szacunkiem reprezentantów państwa i podmiotów gospodarczych. Widać to szczególnie jasno w czasach kryzysu i wzrostu niepewności.

Łamie niezależność instytucji. Kieruje do nich partyjnych funkcjonariuszy. Obniża ich prestiż i zwiększa koszty funkcjonowania. Reprezentanci władz publicznych często publicznie mijają się z prawdą co do stanu naszej gospodarki. Minimalizują też opłacalność członkostwa w UE, umacniając archaiczne stereotypy izolacjonizmu i zagrożeń dla suwerenności.

Trzeba by się wreszcie zabrać do budowania wiarygodności ekonomicznej państwa, bo to się wszystkim opłaca. Tylko jak przekonać do takiej potrzeby tych, którzy uważają, że samo sprawowanie władzy buduje wiarygodność?