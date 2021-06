Witold M. Orłowski: Nic nie jest jeszcze pewne…

No i po trzecie, nawet jeśli założymy, że szczepionka okaże się w pełni skuteczna, to dla zakończenia kryzysu pandemicznego trzeba zaszczepić w pełni co najmniej 60–70 proc. ludności Polski. Na razie mamy w pełni zaszczepione 25 proc. (kolejne 10–15 proc. przyjęło pierwszą dawkę, więc pewnie przyjmie i drugą). Ale gołym okiem widać, że skłonność Polaków do szczepienia się spada. Ci, którym na tym zależało, stali w kolejkach do punktów kłucia. Ci, którzy wierzą, że szczepionki są wymysłem Billa Gatesa służącym tajnemu wszczepieniu chipów (pewnie po to, żeby wiedzieć, od kogo ściągać pieniądze za treści pobrane z internetu); wynalazkiem szatana zrobionym z ludzkich płodów (po to, by skazać biorących na piekło); tworem szalonych naukowców, którzy chcą wszczepić ludziom śmiertelną truciznę (po to, by zmniejszyć populację Ziemi); wymysłem firm farmaceutycznych, które wywołały sztuczną panikę (po to, by z zyskiem sprzedawać nikomu niepotrzebne preparaty) – nie tylko nie pójdą do żadnej kolejki, ale ukryją się starannie przed jakąkolwiek igłą. Szczepienia w Polsce będą więc szły coraz trudniej i wcale nie wiadomo, czy uda się osiągnąć niezbędny poziom.