Jerzy Kowalski: bierz pieniądze i modernizuj

Ano taką, której wprowadzenie w życie przyczyni się do powstania dodatkowych, nadzwyczajnych zysków w przedsiębiorstwie oraz ułatwi, zmodernizuje i unowocześni metody i sposób prowadzenia produkcji towarów bądź świadczenia usług. Przeszłość pokazała, że niekoniecznie jest to zadanie dla „dużych". Także – a nawet zwłaszcza – ci mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą stać się beneficjentami nowych zasad wsparcia z funduszy unijnych badań naukowych lub wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów lub usług.

Innowacje wdrożone, w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE skontrolowała w ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontrola. To nie były wielkie projekty kosztujące miliardy złotych. Było to np. uruchomienie pieca do hartowania szkła przy zastosowaniu innowacyjnej technologii, innowacyjna produkcja kostki brukowej, uruchomienie produkcji nowych typów pianek poliuretanowych, zmodernizowanie metod odwadniania głębokich wykopów.