Inwestowanie w zieloną przyszłość

Musimy wykorzystać szansę na zrównoważoną przyszłość naszej gospodarki. To cel, który można osiągnąć z pomocą Europejskiego Zielonego Ładu. Chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną, odwrócić proces utraty bioróżnorodności, zbudować zieloną, czystą gospodarkę – przy wsparciu inwestycji w zielone miejsca pracy, innowacje ekologiczne i zielony wzrost.

Inwestorzy lubią zielone obligacje

Do realizacji tego celu w dużym stopniu przyczynią się środki publiczne, ale inwestycje prywatne również odegrają kluczową rolę. To one będą stymulować rozwój nowych technologii, produktów i usług, które są mniej szkodliwe dla środowiska i łagodzą skutki zmiany klimatu.