Władza widzi w alkoholu tylko zysk

Koszty te szacuje się na 30 mld zł i nie chodzi tylko o wydatki na leczenie alkoholików, lecz także o efekt wypadków spowodowanych pod wpływem alkoholu czy rozpad rodzin przez procenty. Wniosek: jako społeczeństwo dopłacamy do tego interesu, ale to już władzę niekoniecznie interesuje.

Bez akcyzy budżet by się po prostu nie spiął. Czy chociaż ludzie będą mniej pić, gdy alkohol zdrożeje? Wielu, nawet wiedząc, iż coś jest szkodliwe, i tak będzie się truć. Każda podwyżka cen w oficjalnej dystrybucji powoduje, że więcej osób sięga po alkohol z szarej strefy, a to wiąże się z zatruciami czy śmiercią po spożyciu skażonego produktu.

Najwygodniej byłoby wszelkich używek zakazać, ale to, jak wiemy, też droga donikąd, o czym przekonali się choćby Amerykanie ze swoją prohibicją. Zresztą gdyby mierzyć skalę szkodliwości społecznej, to na zakaz sprzedaży zasługiwałyby też słodycze, a także wszelkie gazowane i słodzone napoje. Alkohol dostępny jest nawet w krajach arabskich, choć islam go wyraźnie zakazuje.