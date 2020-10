HCV to jedno z ważniejszych odkryć końca XX w.

Wirus HCV jest maleńki, zwykle nie większy niż 65 nanometrów. Jest też okrągły i niebywale groźny. Może prowadzić do marskości, a nawet raka wątroby.

O istnieniu HCV – wirusa zapalenia wątroby typu C – wiemy od niedawna. Trzech naukowców wyróżnionych za to odkrycie medycznym Noblem w 2020 r. zidentyfikowało go w 1989 r. Ci naukowcy to Harvey J. Alter, Michael Houghton oraz Charles Rice. Poniżej dalsza część artykułu

– Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice dokonali przełomowych odkryć, które doprowadziły do identyfikacji nowego wirusa, wirusa zapalenia wątroby typu C. Przed ich pracą odkrycie wirusów zapalenia wątroby typu A i B było istotnym krokiem naprzód, ale większość przypadków zapalenia wątroby przenoszonego przez krew pozostawała niewyjaśniona. Odkrycie wirusa zapalenia wątroby typu C ujawniło przyczynę pozostałych przypadków przewlekłego zapalenia wątroby i umożliwiło badanie krwi oraz opracowanie leków, które uratowały miliony istnień ludzkich – podaje w informacji prasowej Komitet Noblowski.

Houghton jest także współautorem serii badań, których wyniki opublikowano w 1989 i 1990 roku i dzięki którym zidentyfikowano przeciwciała HCV we krwi. To dzięki tym pracom udało się – już w 1990 r. – opracować skuteczny test przesiewowy wykrywający zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C. Dwa lata później, wraz z opracowaniem jeszcze bardziej czułego testu, w Kanadzie rozpoczęto powszechne badania przesiewowe, które doprowadziły do wyeliminowania HCV z tamtejszych banków krwi, co walnie przyczyniło się do zmniejszenia ryzyka zakażenia podczas transfuzji krwi. To również Houghton i pracujący z nim naukowcy powiązali zapalenie wątroby typu C z występowaniem raka wątroby.

– Ryzyko zarażenia się HCV szacuje się obecnie na jeden przypadek na dwa miliony transfuzji. To znaczy, że takie zdarzenie może mieć miejsce z równym prawdopodobieństwem, co porażenie człowieka piorunem. Osobiście wolałbym transfuzję – pisał jeszcze w 2013 r. Harvey J. Alter.

Krew w procesie rozprzestrzeniania się wirusa zawsze była kluczowa, bo to właśnie w niej HCV się znajduje i do niej musi się przedostać, by mogło dojść do zakażenia kolejnej osoby. Dlatego największe ryzyko nabawienia się HCV istnieje m.in. podczas zabiegów medycznych: zastrzyków, pobrań krwi, operacji, ale też podczas zabiegów kosmetycznych, w trakcie których używa się niesterylnych narzędzi, podczas wspólnego używania przedmiotów osobistych, na których znajduje się krew, takich jak chociażby maszynki do golenia czy w ogóle podczas kontaktu z krwią – w trakcie wypadku lub bójki. Ryzyko zarażenia się poprzez kontakty seksualne uznaje się w tym przypadku za znikome.

Zakażenie wirusem HCV bardzo często, bo w przypadku aż 80 proc. chorych, przebiega bezobjawowo. Ci, którzy jednak zgłaszają pewne objawy, najczęściej wskazują na: przewlekłe zmęczenie, nadmierną senność, depresję, objawy grypopodobne: bóle mięśni, bóle stawów, stany podgorączkowe, utratę apetytu, nudności, wymioty, wzdęcia, zmniejszenie masy ciała, powiększenie wątroby i śledziony, świąd skóry, a także zażółcenie białkówek i skóry.

– Szacuje się, że w Polsce wirusem HCV zakażonych jest ok. 200 tys. osób dorosłych, co oznacza, że wśród 100 dorosłych osób jedna osoba może być zakażona wirusem HCV – podaje w ramach projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV" serwis hcv.pzh.gov.pl. – Niestety, dostępne dane pokazują, że tylko co dziesiąta dorosła osoba zakażona wirusem HCV wie o swojej chorobie.

Profilaktyka i wczesne wykrywanie HCV wciąż stanowią dla medycyny wyzwanie. Jak donosi „Journal of Hepatology", na całym świecie wciąż odnotowuje się 3–4 miliony nowych przypadków HCV. U większości osób trwale zakażonych rozwija się przewlekłe zapalenie wątroby, a następnie marskość wątroby i rak, które w sumie, co roku, stają się przyczyną około 500 tysięcy zgonów. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na późną wykrywalność i brak szczepionki, która dopiero w 2020 r. trafiła do fazy badań przedklinicznych. Prace nad szczepionkami na HCV trwają od lat, ale ze względu na to, że wirus niezwykle szybko mutuje, są bardzo trudne.