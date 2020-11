Wsparcie dla pacjenta to nie tylko udostępnianie nowych terapii

Głos pacjenta coraz bardziej więc liczy się w debacie toczonej na temat publicznej ochrony zdrowia. W ostatnich latach trend ten jest widoczny już na całym świecie. O usprawnianiu systemu ochrony zdrowia i wyzwaniach stojących przed nowoczesnymi społeczeństwami, także w związku z zupełnie nowymi zagrożeniami i wyzwaniami, wypowiadają się już nie tylko naukowcy czy lekarze. Perspektywa pacjenta jest niezwykle istotna we właściwym procesie tworzenia i wdrażania nowych terapii, do czego niezbędna jest aktywna rola osób, wobec których innowacje mają być zastosowane. Dostrzegają to również producenci leków, dla których w sposób naturalny, od zawsze, główną zainteresowaną lekiem osobą był pacjent.

Dlatego, jako innowacyjna firma farmaceutyczna, MSD angażuje się nie tylko w tworzenie i udostępnianie nowoczesnych leków – co podkreślają jej menadżerowie - nie tylko wspiera programy edukacyjne oraz prowadzi aktywny dialog z różnymi środowiskami związanymi z ochroną zdrowia i wspierającymi pacjenta, ale również stara się wspierać zmiany systemowe, które prowadzą do lepszego wykorzystania środków i osiągania lepszych wyników zdrowotnych przez pacjentów w Polsce. - W szczególności zależy nam na zmierzeniu się z barierami funkcjonowania opieki onkologicznej w Polsce – podkreśla dyrektor Vujicic.

Firma podkreśla swój nacisk na profilaktykę. Jest jedną z nielicznych firm posiadających własną fundację - Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet - zajmującą się we współpracy z instytucjami publicznymi edukacją zdrowotną, wspieraniem programów badań przesiewowych, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz kluczowymi ekspertami zaangażowanymi w obszar opieki zdrowotnej. W tym roku Fundacja obchodzi 10-lecie istnienia, będąc ważnym partnerem dla polskiego systemu ochrony zdrowia. - Jednym zdaniem, celem nadrzędnym wszystkich naszych działań jest umożliwienie jak najszerszego dostępu do wdrażanych przez nas innowacji – mówi Denis Vujicic.

Dobrym przykładem na zaangażowanie różnych stron działających w obrębie ochrony zdrowia jest międzynarodowy program MSD Oncology Grant, zainaugurowany w Polsce w sierpniu 2019r. Ten program grantowy służy wsparciu projektów w obszarze polityki zdrowotnej. Takich, które tworzą platformę dialogu i przyczyniają się do wdrożenia rozwiązań poszerzających dostęp do innowacyjnej opieki onkologicznej. Przede wszystkim mających na celu bardziej efektywne wykorzystanie innowacji medycznych. Celem programu jest integracja międzynarodowej społeczności naukowców zajmujących się polityką zdrowotną oraz tworzenie zaleceń i rekomendacji, z których skorzystają pacjenci onkologiczni.

W II turze programu znalazła się Polska jako jeden z 5 krajów w skali globalnej i jeden z 3 krajów europejskich. W Polsce złożono najwięcej wniosków spośród wszystkich krajów biorących udział w konkursie. Kapituła konkursu, umiejscowiona w Stanach Zjednoczonych, wybrała projekt Fundacji Onkologicznej Alivia, którego głównym celem było zaproponowanie zaleceń usprawnienia systemu zdrowia w Polsce na podstawie analizy roli rejestrów danych, wytycznych klinicznych i protokołów leczenia w polskiej opiece onkologicznej. Alivia przeznaczyła grant na rozwinięcie programu badawczego „Dane, wiedza, decyzje. Polityka zdrowotna w onkologii oparta na danych”. Program zapewnił jej pełną niezależność i swobodę w zarządzaniu projektem.

Jak udział w projekcie oceniają społeczni partnerzy? Zapytaliśmy o to Bartosza Polińskiego, prezesa Fundacji Onkologicznej Alivia. - Udział w projekcie dał Alivii możliwość uczestnictwa w tworzeniu ważnych polityk społecznych dot. zdrowia – uważa Poliński. – Zadanie postawione przez Alivię grantodawca uznał za niezwykle istotne – i po raz pierwszy grant w ramach tego programu został przyznany na sfinansowanie projektu naukowego zaproponowanego przez organizację pacjencką - do tej pory granty były przyznawane jedynie uniwersytetom i jednostkom badawczym. W naszej ocenie przyszłość w ochronie zdrowia wiązać się będzie ze wzmocnieniem pozycji organizacji pacjenckich - są one blisko pacjentów, ale również działają coraz bardziej profesjonalnie, stając się równorzędnym partnerem do rozmów dla rządzących oraz środowisk medycznych.

Zdaniem Bartosza Polińskiego, problem danych w onkologii może się wydawać odległy z punktu widzenia przeciętnego pacjenta. - Nic bardziej mylnego - tylko w oparciu o twarde dane możliwe jest budowanie wydajnych i nowoczesnych struktur zarządzania skomplikowanymi systemami - a polska onkologia na pewno do takich należy. Polscy pacjenci nie będą skuteczniej leczeni, jeśli nie uda się zbudować systemu, w którym promowana jest jakość i skuteczność – uważa prezes fundacji. I dodaje: - Decyzje, które często decydują o życiu i śmierci pacjentów onkologicznych nie mogą być nadal podejmowane jedynie w oparciu o opinie. Polscy pacjenci chcą być leczeni zgodnie z aktualną wiedzą medyczną - tak skutecznie, jak dzieje się to w innych krajach europejskich.

W jaki jeszcze sposób można przyczyniać się do zwiększania szans pacjentów onkologicznych? Zdaniem MSD należy wspierać „czujność onkologiczną”, podnosić świadomość, doskonalić diagnostykę m.in. przez szkolenia lekarzy i działać na rzecz przyspieszenia decyzji u świadczeniodawców. - W ubiegłym roku wraz z kilkoma ważnymi ośrodkami w Polsce zainicjowaliśmy projekt optymalizacji ścieżki pacjenta w leczeniu onkologicznym raka płuca, próbując skrócić czas od diagnozy do rozpoczęcia terapii. Planujemy podobne projekty, np. w obszarze HIV, ponieważ uważamy, że również inni pacjenci mogliby skorzystać na takim podejściu. W MSD jesteśmy dumni ze współpracy z organizacjami pacjentów – zapewnia Denis Vujicic.