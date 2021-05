Pielęgniarki wyjdą na ulice Warszawy

Zamiast świętować Dzień Pielęgniarki i Położnej, przedstawiciele tego zawodu wyjdą w środę na ulicę w proteście przeciwko warunkom pracy, zbyt niskim płacom i brakowi realizacji rządowych obietnic. Członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) zapowiadają 18 legalnych zgromadzeń po 25 osób na trasie Sejm – ul. Matejki – plac Na Rozdrożu, któremu planują nadać nową nazwę – Aleje Ujazdowskie – Belweder. Oprócz zapowiadanych 450 związkowców do stolicy wybiera się znacznie więcej członków białego personelu, którzy organizują się oddolnie w mediach społecznościowych.

– Od początku pandemii zmarło 160 pielęgniarek i położnych. Do wielu z tych śmierci by nie doszło, gdyby rząd zadbał o odpowiednie warunki pracy. Dziś średnia wieku pielęgniarki wynosi 53 lata, w roku 2030 wzrośnie do 60 lat. Już widzę, jak 60-letni pracownicy podnoszą dorosłych pacjentów ważących 80–100, a coraz częściej więcej kilogramów. Już dziś wielu przedstawicieli naszego zawodu rezygnuje z możliwości pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tymczasem rząd nie realizuje polityki na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa – argumentuje Krystyna Ptok.