Badania na koronawirusa tylko dla wybranych

– Jeszcze w samolocie ratownicy medyczni badają pasażerom temperaturę. Osoby, które będą miały podwyższoną, zostaną odseparowane. Trafią do izolatora i pod opiekę lekarzy – mówi Cezary Orzech, rzecznik katowickiego lotniska. Dodaje, że we wtorek o godz. 16.32 z Bergamo przyleciało 180 osób. Wszyscy przeszli test.

„Rzeczpospolita" sprawdziła, jak to wygląda w praktyce. W jednej z gdańskich przychodni usłyszeliśmy, że taka osoba ma się obserwować. – Gdyby pojawiły się objawy jakiejś infekcji, wtedy należy zgłosić się do lekarza – poradzono nam. W przychodni na warszawskim Żoliborzu usłyszeliśmy, że osoba, która wróciła z północnych Włoch, powinna się skontaktować ze szpitalem zakaźnym przy ul. Wolskiej. Zadzwoniliśmy tam. – Czy ma pani jakieś objawy? – zapytano na izbie przyjęć. – Nie – odpowiedziałam. – To należy się obserwować, a gdyby się pojawiły, to proszę zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu.