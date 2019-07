Perypetie polskiego żubra

Zwiększało to uzależnienie żubra od opieki ludzi. Temu zagadnieniu poświęcona jest publikacja w „Mammal Research", jej autorami są: Tomasz Samojlik, Tomasz Borowik i Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Anastasia Fedotova z Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu.

Drastyczny spadek liczebności populacji (do poziomu ok. 500 osobników) nastąpił po 1860 r. Miał on związek ze stale zwiększającą się presją łowiecką, polowaniami carskiej rodziny.