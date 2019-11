Zdrowa dieta chroni stawy

Kiedyś problemy ze stawami uważane były przede wszystkim za przypadłość wieku podeszłego, która polega na tym, że z czasem chrząstka stawowa się zużywa, powodując u seniorów ból i ograniczenia ruchowe. Dziś wiadomo już, że koncepcja „zużycia" nie jest do końca prawdziwa, a dzięki zdrowszemu stylowi życia można zachować sprawność stawów do późnej starości.

– W medycynie nie stosuje się takiego pojęcia jak „zużycie". Chociaż powierzchowna warstwa chrząstki stawowej ulega ścieraniu, to w zdrowym organizmie jest ona regenerowana, a proces ten trwa całe życie. Nie jest to zatem problem samego wieku, tylko tego, że w organizmie pojawiają się stany chorobowe, które zaburzają proces odnowy chrząstki stawowej – tłumaczy dr hab. n. med. Grzegorz Szczęsny z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Według najnowszych badań główną przyczyną destrukcji chrząstki stawowej są procesy zapalne, które doprowadzają do stopniowego jej zniszczenia. Szacuje się, że odpowiadają one za 70 proc. przypadków ChZS. Mowa o tzw. idiopatycznej postaci choroby, kiedy nie możemy wskazać konkretnej przyczyny niszczenia stawu, takiej jak uraz czy infekcja bakteryjna.