Czerwona kokardka rozświetli Warszawę. Także budynek naszej redakcji

Infekcja HIV już od dawna nie jest wyrokiem śmierci. W Polsce dostępne są doskonałe leki. Osoba żyjąca z HIV, która rozpocznie systematyczną terapię ARV osiąga poziom niewykrywalnej wiremii w przeciągu 6-12 miesięcy i staje się niezakaźna dla partnera/partnerki. Dostępność terapii istotnie, dzięki staraniom Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Centrum ds. AIDS, jest w Polsce powszechna. Każda osoba HIV+ może otrzymać odpowiednie dla siebie, skuteczne i dobrze tolerowane leki ARV, dzięki którym ma szansę na normalne życie do starości. Niestety mimo to ludzie wciąż umierają w Polsce na AIDS. Także bardzo młodzi.

„Tylko co dziesiąty Polak zrobił test na HIV. To o wiele za mało. Wypieramy ze świadomości ryzyko zakażenia tym wirusem. A teraz – w dobie COVID-19 – mam wrażenie, że zapomnieliśmy o nim niemal zupełnie. Ale on jest. I pozostaje groźny, jeśli nie zostanie w porę wykryty i poddany terapii. Testy to klucz do walki z tą epidemią. Wierzę, że zarówno czerwone kokardki na ulicach miast, jak i wirtualny Tramwaj zachęcą ludzi to badania się w kierunku HIV. To ważny cel tych akcji” – powiedział Paweł Mierzejewski z Gilead Sciences, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

Zbliżający się Światowy Dzień AIDS to również okazja do tego, żeby po raz kolejny w trasę wyruszył wirtualny Tramwaj zwany Pożądaniem, organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Polska, również laureata konkursu Pozytywnie Otwarci. W dniach 1-13 grudnia Tramwaj będzie jeździł w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Śląsku, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze, szczegóły można będzie znaleźć na Facebooku każdego Oddziału Stowarzyszenia. Wśród wydarzeń warto zwrócić uwagę na 4 webinaria:

2 grudnia – kontakt z krwią pacjenta/pacjentki o niepewnym statusie serologicznym z udziałem lek. Mateusza Pliczko (Oddział Kraków),

3 grudnia – praca psychiatry z osobami HIV+ (Oddział Lublin),

8 grudnia – rozmowa z Magdą Glewicz, osobą żyjącą z HIV od urodzenia (Oddział Warszawa),

11 grudnia – porównanie leczenia zakażeń HIV i SARS-Cov-2 prowadzone przez prof. Tomasza Smiatacza (Oddział Gdańsk).



Dzisiaj 30 listopada w wersji online (aids2020.pl ) rozpoczyna się także doroczna konferencja „Człowiek żyjący z HIV w Rodzinie i Społeczeństwie”.

Czerwona Kokardka na budynku naszej Redakcji zostanie wyświetlona jutro między 18:30 - 19:00.