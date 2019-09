Naukowcy: Bakterie umieją zmienić kształt, by oszukać antybiotyk

Bakterie robią to "porzucając" ścianę komórkową i przekształcając się w tzw. L-formę bakterii (jest to forma „przetrwalnikowa” bakterii, która służy do odnowy jej kolonii). W ten sposób bakteria staje się "niewykrywalna" dla antybiotyków, ale naraża się na to, że zostanie zwalczona przez system odpornościowy człowieka.

Autorka badania opisanego w "Nature Communications", Katarzyna Mickiewicz z Uniwersytetu w Newcastle porównuje ścianę komórkową bakterii do "kamizelki odblaskowej".

- Nadaje im ona regularny kształt (np. pałeczki) i chroni je, ale jednocześnie sprawia, że są one łatwo dostrzegane, zwłaszcza przez system odpornościowy człowieka, a także antybiotyki takie jak penicylina - wyjaśnia Mickiewicz.

- To co zaobserwowaliśmy to to, że w obecności antybiotyków bakterie są w stanie zmieniać kształt - z wysoce regularnego do całkowicie losowego, w L-formie - w efekcie zrzucają kamizelkę odblaskową i się ukrywają - mówi badaczka.

Poprzednie badania wykazały, że zmiana bakterii w jej L-formę jest wywoływana przez system immunologiczny człowieka, ale - jak się okazuje - to leczenie antybiotykowe jest jej głównym powodem. Badacze dowiedli teraz ponadto, że proces taki może przebiegać również w organizmie żywym, a nie tylko w warunkach laboratoryjnych.

Według Mickiewicz przyjmowanie przez bakterię L-formy zdarza się często - ale zazwyczaj bakteria traci ochronę bez ściany komórkowej i w efekcie organizm "radzi sobie" z nią. Jeśli jednak system odpornościowy człowieka jest osłabiony - wówczas wystarczająco wiele bakterii w L-formie przetrwa, by nadal stanowić problem.

Jeśli kolejne badania to potwierdzą wówczas można będzie w takich przypadkach zacząć stosować wobec ofiar infekcji takimi bakteriami terapię łączoną - i podawać chorym antybiotyki, a także leki zabijające L-formę bakterii.