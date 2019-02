Koniec mitu śniadania jako najważniejszego posiłku dnia

Australijscy naukowcy, których wyniki badań publikuje „British Medical Journal”, ustalili, że osoby spożywające regularnie śniadania, przyjmują znacząco więcej kalorii niż osoby, które opuszczają ten posiłek. I w efekcie raczej przybierają na wadze.

- Przez dekady eksperci żywieniowi napominali wszystkich, by nie zapominać o śniadaniu, argumentując, że ludzie, którzy próbują ograniczyć swoją wagę opuszczając ten posiłek, robią błąd, bo w efekcie podjadają więcej w ciągu dnia i gorzej metabolizują jedzenie – przypomina w rozmowie z serwisem rp.pl prof. Flavia Cicuttini z Monash University w Melbourne. - Nasze badania wykazały, że tak nie jest, nie ma na to żadnego dowodu – tłumaczy prof. Cicuttini.

Zespół badaczy z Monash University wykazał bowiem, że osoby, które nie jedzą śniadań, spożywają w ciągu dnia średnio o 260 kalorii mniej.

W związku z tym nie jest najlepszą strategią na odchudzanie wmuszanie w siebie śniadań, bo „może to przynieść odwrotny skutek”.

- Osoby, które jedzą śniadanie mają raczej skłonność do tycia, a nie chudnięcia – kwituje prof. Cicuttini w rozmowie z rp.pl.

There is no good evidence to support the idea that eating #breakfast promotes weight loss or that skipping breakfast leads to weight gain, finds a review in @bmj_latest https://t.co/97Dmh0KTgK Read the accompanying opinion piece by @timspector here https://t.co/HvBs58vxGR pic.twitter.com/mkAVZ7j3rE