"NYT": Napastnik z Gdańska zgłaszał pretensje polityczne

Lewicujący prezydent Gdańska został ugodzony nożem w niedzielny wieczór przez napastnika zgłaszającego pretensje polityczne - tak atak na Pawła Adamowicza, do którego doszło w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku relacjonuje "The New York Times".

"New York Times", powołując się na depesze Reutersa i AP pisze o "ciosie w serce" otrzymanym przez Adamowicza na scenie w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku.

Kim jest nożownik, który zaatakował Adamowicza?

"Napastnik krzyczał ze sceny, że został bezpodstawnie uwięziony za rządów poprzedniej władzy, tworzonej przez centrową PO" - czytamy w "NYT".

Dziennik przypomina, że Adamowicz był wcześniej członkiem Platformy, która obecnie jest w opozycji, a Jerzy Owsiak, twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jest "liberalnym krytykiem PiS". Prawo i Sprawiedliwość w materiale określone jest jako "prawicowa partia populistyczna", która w 2015 roku doszła do władzy dzięki "sile głosów oddanych na wsi" (dosł. swept to power in Poland on the strength of the rural vote).

"NYT" podkreśla, że Adamowicz opowiadał się za prawami homoseksualistów i tolerancją dla mniejszości, a także wyrażał solidarność ze społecznością żydowską w Gdańsku w ubiegłym roku, gdy w miejskiej synagodze wybito okna.

Pisząc o napastniku "NYT" zwraca uwagę, że - zgodnie z doniesieniami AP - miał on prawdopodobnie problemy psychiczne, a w przeszłości dopuszczał się napadów rabunkowych. AP pisze też o tym, że napastnik miał ze sobą plakietkę z napisem "Media", dzięki czemu miał dostęp do sceny na której znajdował się Adamowicz.

"NYT" relacjonuje, że Adamowicz przeszedł operację, ale jego stan jest "bardzo poważny".