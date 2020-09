Robert Mazurek: Elegia dla repasacji

I tak mnie naszło, że przecież nie tylko rusznikarstwo zanika. Czy państwo wiedzą, co to jest repasacja? Ja też nie do końca, ale za mojej młodości wszędzie była repasacja pończoch. Teraz pończochy sprzedają tylko w sex shopach, których skądinąd w PRL-u nie było, więc i repasacja zanikła. Zresztą te sex shopy to się tak sezonowo pojawiły, ot, historia jednego pokolenia, bo one też już znikają. Cóż, skoro wszyscy się na online przerzucają, w tej branży również, to nie dziwota. Sugerowałbym, by Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a zwłaszcza tego drugiego, przynajmniej jeden taki, wzorcowy, narodowy sex shop zachowało. Mógłby nawet dzielić metraż z punktem repasacji, nie czepiajmy się.

To oczywiste, że najłatwiej zmiany w języku zaobserwować na przykładzie technologii. Może i państwo nie wiedzą, co to repasacja, ale za to doskonale rozkminiacie – też słówko niestare – streaming, a jak nie, to wam youtuber podpowie, jak to obczaić. To dość prosty mechanizm, przecież każdy ma w domu komputer, ale nikt już nie ma prodiża. Zresztą, odkąd zanikł piękny zwyczaj lania dzieci kablem od prodiża, urządzenia te stały się zbędne. Proszę przy tym zauważyć, że grill we wszystkim prodiża nie zastąpi, co tylko wskazuje nam na wyższość tego drugiego.