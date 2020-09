W Lufthansie nadal cięcia. Będą kolejne zwolnienia

Te informacje pojawiły się już kilkanaście dni temu. Lufthansa wtedy nie chciała ich potwierdzić, zapewniając, że cały czas trwają przymiarki do funkcjonowania w kryzysie. Teraz już zarząd przyznaje, że bez kolejnych oszczędności linia nie przetrwa.

Ten rok Grupa Lufthansy, czyli oprócz samej niemieckiej LH, także Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings i Swiss zakończą ofertą równą 30 proc. zeszłorocznej. A duże maszyny, takie jak A380, A 340, B747 a nawet B777 powoli są odstawiane. Teraz już wiadomo, że Lufthansa pozbędzie się 150 z 760 samolotów. Wcześniej przewoźnik informował o planach odstawienia 100 maszyn. Na razie do hangarów we Frankfurcie i w Monachium, ale w przyszłości niewykluczone, że także na europejskie i amerykańskie cmentarzyska. Te maszyny mogłyby jeszcze latać przez długie lata. Jest jeszcze nadzieja, że za ułamek ceny odbierze je Airbus, który sam poszuka chętnych do ich eksploatacji.