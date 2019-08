Irlandzki sąd blokuje strajk w Ryanairze

Nadal jednak nie wiadomo, jaka będzie decyzja sądu brytyjskiego w tej samej sprawie. Ryanair robił wszystko, by zminimalizować zagrożenie, jakie miała „spowodować niewielka grupka pilotów ", która zakłóciłaby podróże „dziesiątek tysięcy pasażerów". W strajku 22-23 sierpnia miało wziąć 180 pilotów z irlandzkich baz Ryanaira. „Teraz już wiadomo, że wszystkie nasze rejsy z Irlandii staną wykonane zgodnie z rozkładem" - poinformowała linia. Jednocześnie wezwała „tę niewielką mniejszość" pilotów do powrotu do negocjacji.

