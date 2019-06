Nowy kłopot z MAXami. Prezes Boeinga: wrócą przed końcem lata

„Proces przeglądu wszystkich funkcji tych maszyn jest bardzo drobiazgowy, nie ma w nim żadnych ograniczeń czasowych, ani wyznaczonego terminu, kiedy maszyna mogłaby wrócić do lotów pasażerskich" — czytamy w oświadczeniu agencji wydanym 26 czerwca. FAA podkreśla, że Boeing będzie musiał się uporać z nowym problemem. Dennis Muilenberg , prezes Boeinga jest jednak przekonany, że MAXy będą mogły wrócić do normalnych operacji jeszcze przed końcem lata.

Nowy problem z prowadzeniem maszyny został ujawniony podczas testów na symulatorze. Piloci ćwiczyli wówczas stabilizowanie maszyny i przechodzili wszystkie procedury. Okazało się, że jedna z nich zajmuje zbyt wiele czasu i piloci testowi FAA mieli kłopot z szybką reakcją. Na razie nie wiadomo, czy trzeba będzie wymienić chip, czy też wadliwe jest oprogramowanie, co dla Boeinga byłoby łatwiejsze do szybkiej naprawy. Na ziemi stoi dzisiaj ponad 500 Boeingów 737 MAX. Z tego 380 to maszyny dostarczone pasażerom, pozostałe zostały wyprodukowane po 12 marca 2019 i uziemione w Stanach Zjednoczonych.